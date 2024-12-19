Ле Пен: Запад толкает Украину продолжать конфликт, но ей не победить без НАТО

Запад толкает Украину продолжать конфликт, однако Киеву не удастся победить без вмешательства НАТО, которое привело бы к третьей мировой войне. Такое заявление сделала глава парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью El País.

«Я говорила это с самого начала: Украина не сможет победить в этом конфликте. Мы подтолкнули ее к продолжению войны, которая стала настоящей резней среди военных и гражданского населения. Единственным способом победы для Украины было вмешательство НАТО, и это была бы третья мировая война», — отметила политик.

Ле Пен подчеркнула, что избранный президент США Дональд Трамп сможет усадить Украину и Россию за стол переговоров и найдет дипломатическое решение конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, ситуация на Украине обостряется из-за политики Запада, который подталкивает мир к глобальному конфликту.