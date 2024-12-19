Литва оценила приближение мирных переговоров по Украине

Науседа: в настоящий момент рано говорить о мирных переговорах по Украине

В настоящий момент рано говорить о мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Reuters.

«Сейчас слишком рано говорить о переговорах по Украине, так как Россия наступает», — высказался политик.

Науседа оценил приближение мирных переговоров по Украине и пожаловался на недостаточный объем военной помощи Киеву со стороны Европейского союза (ЕС). По его словам, некоторые страны ЕС могли бы оказывать большую поддержку Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал единство между ЕС и США главным фактором достижения мира на Украине. Он добавил, что в ходе его визита в Брюссель будут обсуждаться вопросы «защиты энергетического сектора Украины».