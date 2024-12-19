Минтранс заявил о возможности размещения детей рядом с родителями в самолетах

Минтранс: вопрос размещения детей рядом с родителями в самолетах прорабатывается

Вопрос размещения детей рядом с родителями в самолетах в данный момент прорабатывается совместно с авиакомпаниями. Об этом сообщили в Минтрансе, их заявление приводит РИА Новости.

«Сейчас мы прорабатываем с авиакомпаниями вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту воздушного судна», — сообщили в министерстве.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от отечественных авиакомпаний давать многодетным семьям положенную 50-процентную скидку на билеты. Он отметил, что эту проблему нужно решить не позже 14 января.

Кроме того, в июле в Госдуме захотели ограничить рост цен на авиабилеты и установить их верхние границы.