На Украине отправили под стражу связанного с избиением солдат командира ВСУ

Связанного с избиением солдат командира 211 бригады ВСУ отправили под стражу

Олега Побережнюка, командира 211-й понтонно-мостовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которой произошел скандал с избиением солдат, отправили под стражу. Об этом сообщил офис Генерального прокурора Украины в Telegram-канале.

«Суд избрал командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины меру пресечения — содержание под стражей», — говорится в сообщении. Командиру украинской армии также разрешили внести залог в размере 908,4 тысяч гривен (около 2,2 миллиона рублей).

Высшее командование отстранило военного от выполнения служебных обязанностей.

Ранее служивший в 211-й бригаде ВСУ солдат рассказал, как его избили и привязали к деревянному кресту сослуживцы. Помимо этого, командир одного из батальонов бригады вымогал у военных деньги за то, чтобы не докладывать об их нарушениях.