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09:35, 19 декабря 2024Россия

На Урале загорелся автобус с пассажирами

Под Екатеринбургом загорелся автобус с пассажирами, пострадавших нет
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Под Екатеринбургом на Полевском тракте загорелся автобус с пассажирами, в результате случившегося пострадавших нет. Об этом сообщило уральское агентство Ura.ru.

По сведениям издания, у транспортного средства вспыхнул моторный отсек. Пламя распространилось на площади шести квадратных метров. Возгорание тушили десять человек личного состава и две единицы спецтехники. Пассажиры успели покинуть салон до сильного задымления.

До этого в Заиграевском районе Бурятии на трассе Р-436 (Улан-Удэ — Романовка — Чита) загорелся автобус.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание. Пассажиры транспортного средства уехали с места происшествия на попутках.

Еще раньше в Перми автобус, перевозивший студентов, вылетел на железнодорожные пути, врезался в столб и загорелся.

ЖЗЛ
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