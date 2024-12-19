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12:53, 19 декабря 2024Россия

Названы способы перехвата американских ракет средней дальности

Ермаков: наиболее эффективно уничтожать ракеты средней дальности на стадии пуска
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michael Ammons / Reuters

Перехват ракет средней дальности — сложная, но выполнимая для России задача. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявили эксперты Виктор Литовкин и Александр Ермаков.

По их мнению, наиболее эффективно уничтожать боеприпасы на стадии запуска. «В Европе могут стоять ракеты средней дальности "Томагавк". Современные системы ПВО России вполне способны ее перехватить. К таковым комплексам можно отнести С-300В, С-400 и С-500», — отметил Литовкин, добавив, что эти системы уже успешно проявили себя в Сирии.

Однако, по словам эксперта, сама по себе угроза развертывания ракет в Германии не означает, что с помощью них будет совершена атака на Россию. Литовкин напомнил, что Россия обладает мощными ударными системами, которые способны нейтрализовать пусковые площадки противника, если потребуется применить их в ответ на угрозу. «Такое развитие событий не понравится ни американцам, ни немцам», — сказал он.

В свою очередь научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков подчеркнул, что зачастую современные баллистические ракеты средней дальности еще и с маневрирующими и планирующими боевыми блоками, так называемыми глайдерами. «В совокупности по ряду соображений их называют гиперзвуковыми ракетами», — объяснил он.

Ермаков обратил внимание, что такие цели перехватить значительно сложнее. Российский комплекс С-500 был разработан как раз для решения таких задач, также ведется работа над проектом «Нудоль».

«Но в любом случае единственным надежным способом перехвата, и это понимают все стороны, является поражение ракеты еще на этапе пуска», — заключил Ермаков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планы размещения США высокоточных средств средней дальности вызывают обеспокоенность. Он добавил, что Москва будет комплексно реагировать на риски, связанные с возможным развертыванием ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

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