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12:00, 19 декабря 2024Экономика

Назван процент хранящих сбережения в долларах и евро россиян

«Выберу.ру»: лишь 36 процентов россиян готовы вкладывать в юань
Кирилл Луцюк
СюжетНаселение России:

Фото: Unsplash

В России 54 процента населения предпочитают рублевые вклады, а использовать юани в качестве средства сбережений готовы только 36 процентов. Это показало исследование, проведенное финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Оказалось, что 16 процентов респондентов начали хранить накопления в юанях. Из них восемь процентов купили китайской валюты на сумму до 15 тысяч рублей, и еще столько же держат в юанях от 15 до 50 тысяч рублей. Еще 20 процентов опрошенных признались, что пока не хранят деньги в юанях, но находят такой инструмент перспективным и планируют воспользоваться им в 2025 году.

В то же время каждый десятый житель РФ хранит валютные сбережения в долларах и евро, так как их проще обменять за границей. Однако доллар сдал часть своих позиций. Если в 2023 году ему отдавали предпочтение 24 процента, то в 2024 году — уже только десять процентов.

Ранее появился прогноз, что в 2025 году доллар будет стоить 7,25 юаня. Кроме того, за один юань будут давать в пределах 13,6-14,5 рублей.

Также есть сведения, что в России торги китайской валютой стали постепенно перемещаться на внебиржевой рынок, а ее продажа и покупка на Мосбирже стабильно сокращаются.

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