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11:11, 19 декабря 2024Путешествия

Названа зарубежная страна с максимально лояльными условиями выдачи виз россиянам

АТОР: визу на Кипр россиянам оформляют быстрее шенгена
Алина Черненко

Фото: Alexander Nrjwolf / Unsplash

Национальную визу Кипра россиянам оформляют в Москве быстрее шенгена — за три-семь рабочих дней. Зарубежную страну с максимально лояльными условиями выдачи виз соотечественникам назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, сотрудники кипрского консульства стараются оперативно рассматривать все обращения, чтобы выдать готовые документы до начала поездки туристов.

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В АТОР уточнили, что сейчас визы на Кипр оформляют в консульствах, но при увеличении спроса это можно будет сделать и в визовых центрах.

Посол Республики Кипр в России Кипрос Йоргаллис выразил надежду, что в 2025 году благодаря отлаженному визовому процессу турпоток россиян в эту европейскую страну увеличится.

Ранее аналитики сервиса «Купибилет» сообщили, что поездки в Кипр стали дешевле для россиян на пять процентов. Добраться до острова можно за 14,4 тысячи рублей (в сравнении с 15,2 тысячи в 2022 году).

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