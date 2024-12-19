Названа зарубежная страна с максимально лояльными условиями выдачи виз россиянам

АТОР: визу на Кипр россиянам оформляют быстрее шенгена

Национальную визу Кипра россиянам оформляют в Москве быстрее шенгена — за три-семь рабочих дней. Зарубежную страну с максимально лояльными условиями выдачи виз соотечественникам назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, сотрудники кипрского консульства стараются оперативно рассматривать все обращения, чтобы выдать готовые документы до начала поездки туристов.

В АТОР уточнили, что сейчас визы на Кипр оформляют в консульствах, но при увеличении спроса это можно будет сделать и в визовых центрах.

Посол Республики Кипр в России Кипрос Йоргаллис выразил надежду, что в 2025 году благодаря отлаженному визовому процессу турпоток россиян в эту европейскую страну увеличится.

Ранее аналитики сервиса «Купибилет» сообщили, что поездки в Кипр стали дешевле для россиян на пять процентов. Добраться до острова можно за 14,4 тысячи рублей (в сравнении с 15,2 тысячи в 2022 году).

