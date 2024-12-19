Невеста отменила свадьбу из-за подарка от жениха

Женщина получила дом в подарок от жениха, обиделась и отменила свадьбу. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

30-летняя женщина три года встречалась с 32-летним Марком и собиралась выйти за него замуж. На вечеринке в честь предстоящей свадьбы он сообщил, что приготовил подарок, и достал коробочку из ювелирного магазина. Она ожидала увидеть там браслет, но внутри оказался ключ.

Как выяснилось, Марк неожиданно купил дом на окраине, который требовал основательного ремонта. Невеста знала о его склонности к сюрпризам, но не ожидала, что он зайдет так далеко. «В большинстве случаев мне нравится его авантюрный дух, но на этот раз? Не особенно», — призналась она.

Женщину возмутило, что Марк совершил настолько крупное приобретение, даже не посоветовавшись с ней. Она попыталась объяснить ему, что не готова к покупке дома, к тому же ей не нравится место, где он расположен. «Марк сказал, что я упускаю из виду общую картину и должна радоваться нашему будущему», — рассказывается в посте.

Разговор закончился ссорой, после которой женщина решила отменить свадьбу. С тех пор, по ее словам, Марк не раз пытался с ней связаться, но она не может простить его. Она уверена, что Марк проявил неуважение к ее чувствам и ее вкладу в их отношения.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш жених отменил свадьбу, потому что не получил в подарок мотоцикл и золотую цепочку. Семья невесты обещала исполнить мечту мужчины, но в итоге не смогла ничего купить и обидела его.

