«Панцирь-СМД-Е» впервые представили за рубежом

«Высокоточные комплексы» впервые представили «Панцирь-СМД-Е» во Вьетнаме

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») впервые представил комплекс противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь-СМД-Е» на выставке Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое (Вьетнам). Об этом сообщает холдинг в Telegram.

«Среди представленной продукции холдинга впервые за рубежом продемонстрирован зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е", который предназначен для защиты промышленных и административных объектов от массированных атак беспилотников», — говорится в сообщении.

«Панцирь-СМД-Е» способен обнаруживать и поражать воздушные цели на средней и малой дальности. Пусковая установка может нести до 48 зенитных управляемых ракет ближнего перехвата или до 12 стандартных зенитных ракет. При этом соотношение ракет в боекомплекте можно варьировать.

В августе представитель разработавшего «Панцирь» тульского Конструкторского бюро приборостроения сообщил, что «Панцирь-СМД-Е» благодаря сниженной массе может устанавливаться на крыши зданий.