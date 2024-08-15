Названа особенность нового «Панциря»

КБП: ЗРК «Панцирь-СМД-Е» можно устанавливать на крыши зданий

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-СМД-Е» благодаря сниженной массе может устанавливаться на крыши зданий. Особенности новой модификации «Панциря» назвал представитель разработавшего изделие тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП), передает ТАСС.

«Предусмотрен специально для охраны гражданских, военных объектов, административных зданий, так как облегчили массу, возможна установка на крыши зданий для охраны. (...) Особенностью является удаленное управление, с управлением справляется один оператор. Его можно располагать, например, в бункере, на удалении до 500 метров, управление осуществляется по оптоволокну», — сказал собеседник агентства. Также он отметил, что модуль может нести до 48 зенитных ракет ближнего перехвата для борьбы с дронами.

«Панцирь-СМД-Е» впервые представили на форуме «Армия-2024». Эта версия отличается от стандартного комплекса наличием малогабаритных ракет ТКБ-10-55, которыми заменили пушечное вооружение.

В июне стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» готов нарастить поставки комплексов «Панцирь» в 2024 году.