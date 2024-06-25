В России приготовились нарастить поставки «Панциря»

«Высокоточные комплексы»: готовы нарастить поставки ЗРПК «Панцирь» в 2024 году

Холдинг «Высокоточные комплексы» готов нарастить поставки зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в 2024 году. Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

В холдинге рассказали о подготовке к наращиванию производственных мощностей по выпуску ЗРПК, в частности, с привлечением госсубсидий. «К наращиванию поставок в этом году предприятие готово, к следующему году — готовится», — заявили в холдинге.

В апреле Сергей Шойгу, занимая должность министра обороны России, сообщил, что в 2024 году поставки российских «Панцирей» планируется нарастить вдвое.

В августе 2021-го он же утверждал, что у данного ЗРПК была увеличена дальность обнаружения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов.