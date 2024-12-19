Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:49, 19 декабря 2024Бывший СССР

Пашинян объяснил покупку вооружения Арменией

Пашинян: Армения покупает вооружение для защиты границ и целостности страны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Армения покупает вооружение для защиты границ и территориальной целостности. Такое объяснение премьер-министр страны Никол Пашинян дал в интервью Armenpress.

«Армения не находится в состоянии гонки вооружений с какой-либо страной», — заявил он. Премьер Армении отметил, что Ереван приобретает оружие в целях обороны.

По его словам, для защиты нужны не только средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но и артиллерия, ракеты и другое вооружение. Пашинян также назвал легитимным правом Армении реформирование армии.

Ранее армянский премьер заявил, что Ереван не планирует нападать на Азербайджан, если Баку не имеет такого намерения. Как он утверждает, в подобных условиях вероятность эскалации в регионе равна нулю.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин предложил устроить в Киеве дуэль «Орешника» и западных систем ПВО. Зеленский ответил оскорблением

      Россиянин напал с ножом на жену и дочь

      В Госдуме предупредили о возможном изменении условий по семейной ипотеке

      Зеленский сказал Трампу «добро пожаловать»

      Раскрыт процент реализации послания Путина Федеральному собранию

      Двухлетняя девочка упала в канализационную трубу в детском саду

      В МИД подтвердили слова Путина об иностранных представителях на параде Победы

      Арестованному за подрыв российского генерала вменили еще одну статью Уголовного кодекса

      Россиянин попытался заживо сжечь соседку и получил девять лет колонии

      В США заявили о разработке украинцами биологического оружия против русских

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше