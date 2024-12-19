Пашинян объяснил покупку вооружения Арменией

Пашинян: Армения покупает вооружение для защиты границ и целостности страны

Армения покупает вооружение для защиты границ и территориальной целостности. Такое объяснение премьер-министр страны Никол Пашинян дал в интервью Armenpress.

«Армения не находится в состоянии гонки вооружений с какой-либо страной», — заявил он. Премьер Армении отметил, что Ереван приобретает оружие в целях обороны.

По его словам, для защиты нужны не только средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но и артиллерия, ракеты и другое вооружение. Пашинян также назвал легитимным правом Армении реформирование армии.

Ранее армянский премьер заявил, что Ереван не планирует нападать на Азербайджан, если Баку не имеет такого намерения. Как он утверждает, в подобных условиях вероятность эскалации в регионе равна нулю.