По факту пропажи самолета на Камчатке началась доследственная проверка

СК начал проверку из-за пропажи самолета Ан-2 с радаров на Камчатке

На Камчатке проводят доследственную проверку по факту пропажи грузового самолета Ан-2 с радаров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 («Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Поисково-спасательные мероприятия по установлению местонахождения воздушного судна продолжаются.

По данным СК, у самолета, следовавшего по маршруту Мильково – Оссора, сработал аварийный маяк в четверг, 19 декабря. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Предварительно, воздушное судно могло приземлиться возле поселка Ключи. На его борту могло находиться три человека.

