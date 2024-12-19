Премьер Италии рассказала о дружбе с Илоном Маском

Премьер Италии Мелони рассказала, что дружит с Илоном Маском

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала, что состоит в дружеских отношениях с американским миллиардером и предпринимателем Илоном Маском. Ее слова приводит ТАСС

Соответствующее признание политик сделала во время выступления в верхней палате парламента. Она отметила, что считает дружбу с бизнесменом полезной для Италии. «Я не допускаю никаких внешних вмешательств и отстаиваю национальные интересы», — подчеркнула Мелони.

До этого Мелони приписывали роман с Маском. Поводом послужила совместная фотография на гала-ужине, устроенного Генеральной ассамблеей ООН. Позднее американский предприниматель опроверг слухи.