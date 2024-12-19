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21:09, 19 декабря 2024Спорт

Проблемы с деньгами на похороны бывшего мужа Седоковой объяснили

В окружении Тиммы заявили, что семья собрала деньги на похороны баскетболиста
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Янис Тимма

Янис Тимма. Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

В окружении латвийского баскетболиста Яниса Тиммы объяснили проблемы с деньгами на похороны спортсмена. Об этом сообщает MK.RU.

По информации источника, у баскетболиста не было накоплений, так как он потратил деньги на дорогую аренду жилья в Майами. Отмечалось, что родственникам Тиммы удалось собрать нужную сумму благодаря местному бизнесмену, а также знакомым спортсмена.

Ранее сестра баскетболиста Лелде Жандецка сообщила, что похороны спортсмена пройдут в Риге. Отмечалось, что семья спортсмена открыла сбор средств на перевозку тела, так как транспортировка в Латвию должна обойтись как минимум в миллион рублей.

Тимма был найден мертвым в Москве. По имеющейся информации, причиной смерти спортсмена стало самоубийство.

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