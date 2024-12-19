Производителей бытовой техники оштрафовали на сотни миллионов евро

Bloomberg: Франция наказала Electrolux, Whirlpool и других на 611 миллионов евро

Французские антимонопольщики оштрафовали Electrolux, Whirlpool и ряд других производителей электроники на 611 миллионов евро за ценовой сговор. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Выяснилось, что эти компании договорились повысить цены в период с февраля 2007 года по декабрь 2014 года на фоне растущей конкуренции со стороны интернет-магазинов.

Самый большой штраф в 189,5 миллиона евро получила компания SEB, производящая сковороды Tefal и кухонную утварь All-Clad. Представители организации заявили, что категорически не согласны с такими обвинениями. Fnac Darty SA наказали на 109 миллионов евро.

Другие компании, оштрафованные на сумму от 100 тысяч евро: BSH, Candy Hoover, Eberhardt, Electrolux, Whirlpool, LG, Miele, Smeg и Boulanger.

Ранее Electrolux и Groupe SEB стали блокировать поставки своей продукции в Россию через параллельный импорт. Оказалось, что они подписывают с партнерами в других государствах мораторий на реэкспорт электроники в РФ.

В конце ноября зарубежные и российские производители бытовой техники Beko, Tefal, Kuppersberg и другие предупредили ретейлеров о росте цен.