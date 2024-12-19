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12:24, 19 декабря 2024Экономика

Путин объявил о росте зарплат

Путин: зарплаты в реальном выражении в России выросли на 9 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Первый канал

В 2024 году зарплаты в России в реальном выражении выросли на 9 процентов. Об этом объявил президент страны Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Также глава государства отметил, что на рекордно низком уровне в настоящее время находится безработица. По его словам, речь идет о 2,3 процента.

Еще президент оценил темпы роста российской экономики. Он объявил, что по итогам 2024 года она вырастет примерно на 3,9-4 процента. А также напомнил, что в 2023 году национальная экономика увеличилась на 3,6 процента.

Одновременно с этим глава государства отметил и ускорение инфляции. Он сказал, что она ускорилась до 9,2-9,3 процента, однако реальные зарплаты все равно растут быстрее, чем цены.

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