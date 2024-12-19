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12:20, 19 декабря 2024Экономика

Путин оценил темпы роста российской экономики

Путин: темпы роста российской экономики в 2024 году составят 3,9-4 процента
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

По итогам 2024 года темпы роста российской экономики составят примерно 3,9-4 процента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства напомнил, что в 2023 году национальная экономика увеличилась на 3,6 процента. Таким образом, если прогноз Путина сбудется, в 2024-м темпы вырастут на 0,3-0,4 процентного пункта (п.п.), а за последние несколько лет прирост российской экономики составит в районе 8 процентов.

Путин добавил, что показатели роста российской экономики опережают аналогичные показатели в США и Европе. По его словам, увеличение ВВП Соединенных Штатах в 2024 году, как ожидается, составит 2,1 процента, а валового продукта еврозоны — 0,1 процента. В свою очередь, крупнейшая экономика ЕСГермания — по итогам года не продемонстрирует рост, ее темпы окажутся нулевыми, резюмировал Путин.

Ранее глава государства назвал устойчивым нынешнее состояние российской экономики. Путин отметил, что национальный валовый продукт растет, «несмотря ни на что». В то же время одной из главных задач правительства и Центробанка (ЦБ) станет «мягкая посадка» перегретой экономики, подчеркнул он. Проблемы, по его словам, создает в том числе инфляция, которая продолжает оставаться на высоком уровне. «Это тревожный сигнал», — заключил Путин.

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