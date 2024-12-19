Путин оценил будущее бумажной журналистики в России

Путин заявил, что бумажная журналистика займет свое место в будущем

Президент России Владимир Путин заявил, что бумажная журналистика займет свое место в будущем. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Бумажная журналистика будет иметь место в этом огромном меняющемся мире так же, как и бумажная книга», — оценил российский лидер будущее этого вида журналистики. Он также сравнил ощущения от чтения бумажной газеты с ощущениями от чтения книги и отметил, что в этом есть особое удовольствие.

При этом президент подчеркнул, что первичным в печатной журналистике должно быть содержание. «Если в бумажном носителе будет достойный интересный контент по сравнению с интернет-шелухой, она никуда не уйдет», — заключил Путин.

Ранее Путин выступил против блокировок иностранных интернет-платформ. При этом он подчеркнул, что компании Google следует соблюдать законы Российской Федерации и не злоупотреблять предоставленными им возможностями для достижения целей своих стран.

