Путин оценил работу российских спецслужб после подрыва генерала Кириллова

Путин: спецслужбы пропустили убийство генерала Кириллова, нужно улучшить работу

Российские спецслужбы пропустили теракт, направленный против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, им нужно улучшить свою работу, чтобы впредь не допускать таких проколов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, подрыв Кириллова и журналистки Дарьи Дугиной является признаками террористического характера киевского режима. Однако подготовку этих преступления пропустили российские правоохранители. Глава государства призвал их усовершенствовать свою работу и не допускать «таких тяжелейших проколов».

Утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Жертвами стали Герой Труда России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Самодельное взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно.

Исполнитель теракта задержан, он дал признательные показания и заявил о вербовке украинской разведкой.