Путин назвал тяжелейшим проколом спецслужб убийство генерал-лейтенанта Кириллова

Президент Путин об убийстве главы РХБЗ Кириллова: тяжелейший прокол

Убийство главы войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является тяжелейшим проколом специальных служб. Так совершенный против Кириллова теракт назвал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы государства, спецслужбам нужно совершенствовать защиту находящихся в тылу участников специальной военной операции и не допускать подобных «проколов».

«Наши соответствующие правоохранительные, специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили эти удары», — заявил Путин.

Утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Жертвами стали Герой Труда России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Самодельное взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно.

Исполнитель теракта задержан и находится на допросе у следователей, он дал признательные показания и заявил о вербовке украинской разведкой.