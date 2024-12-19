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15:02, 19 декабря 2024Россия

Путин назвал тяжелейшим проколом спецслужб убийство генерал-лейтенанта Кириллова

Президент Путин об убийстве главы РХБЗ Кириллова: тяжелейший прокол
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Убийство главы войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является тяжелейшим проколом специальных служб. Так совершенный против Кириллова теракт назвал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы государства, спецслужбам нужно совершенствовать защиту находящихся в тылу участников специальной военной операции и не допускать подобных «проколов».

«Наши соответствующие правоохранительные, специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили эти удары», — заявил Путин.

Утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Жертвами стали Герой Труда России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Самодельное взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно.

Исполнитель теракта задержан и находится на допросе у следователей, он дал признательные показания и заявил о вербовке украинской разведкой.

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