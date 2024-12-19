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17:49, 19 декабря 2024Мир

Путин ответил на оскорбления иностранцев в свой адрес

Путин: оскорбления иностранцев в мой адрес звучат от бессилия
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Artem Priakhin / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что обзывательства со стороны представителей некоторых иностранных государств в его адрес звучат от бессилия. Об этом сказал российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я уже говорил когда-то: кто как обзывается, тот так и называется. И делается это, на мой взгляд, от бессилия», — ответил президент России.

Ранее Путин напомнил, что имидж алкоголика у бывшего президента России Бориса Ельцина появился только после начала экспансии НАТО против Югославии и призывов учитывать стратегические интересы Москвы. В частности, Путин подчеркнул, что как только Ельцин «заявил о недопустимости в современной Европе наносить удары по Белграду без санкции Совета Безопасности ООН, его тут же начали преследовать, обзывать, что он алкаш».

Российский лидер также подчеркнул, что у России есть постоянные национальные интересы и он делает на протяжении всего своего президентства все необходимое для сохранения статуса великой державы.

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