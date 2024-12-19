Путин объяснил имидж алкоголика у Ельцина экспансией НАТО

Путин: имидж алкоголика у Ельцина был вызван экспансией против Югославии

Имидж алкоголика у бывшего президента России Бориса Ельцина появился только после начала экспансии НАТО против Югославии и призывов учитывать стратегические интересы Москвы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Ельцин был вхож в западные круги, но, как только он заявил о недопустимости в современной Европе наносить удары по Белграду без санкции Совета Безопасности ООН, его тут же начали преследовать, обзывать, что он алкаш, и все такое. Разве вы этого не помните?» — задался вопросом российский лидер.

Путин также подчеркнул, что у России есть постоянные национальные интересы и он делает на протяжении всего своего президента все необходимое для сохранения статуса великой державы.

Ранее Путин заявил, что президента США Джо Байдена не стоит осуждать за ситуацию вокруг помилования его сына Хантера Байдена, так как этим поступком он показал свою человеческую сторону. Кроме того, он сравнил его с российским императором Петром Великим и его сыном цесаревичем Алексеем, указав, что поступок американского президента больше похож на действия настоящего отца.