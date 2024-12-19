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16:38, 19 декабря 2024Россия

Путин ответил на вопрос о ненавистной обязанности

Путин: я должен достойно исполнять свои обязанности
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о ненавистной обязанности, заявив, что таковой нет. Об этом он рассказал в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если люди мне доверили осуществлять функции президента страны, а у этого есть определенные обязанности, я настраиваю себя на то, что я должен исполнять их достойно и с полной отдачей», — обозначил Путин.

Российский президент отметил, что нужного результата достигнуто не будет, если он возьмет в привычку ненавидеть то, что входит в его служебные обязанности.

«Я давно себя настроил на то, что все, что я должен делать, должен делать с удовольствием», — заключил Путин.

В ходе прямой линии Путин также отказался отвечать на один вопрос. Речь шла о его личной мечте.

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