Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:37, 19 декабря 2024Россия

Путин ответил на вопрос о соблюдении завета Ельцина «беречь Россию»

Путин о завете Ельцина: я не просто уберег Россию, мы отошли от пропасти
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maxim Shemetov / Reutersм

Президент Владимир Путин заявил, что он не просто уберег Россию, а помог ей отойти от края пропасти. Так глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, ответил на вопрос о том, выполнил ли он завет бывшего руководителя страны Бориса Ельцина «беречь Россию», сообщил корреспондент «Ленты.ру».

«Да. Я считаю, что не просто уберег [страну]— я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полной тотальной потере суверенитета», — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста «Би-би-си».

Путин подчеркнул, что приложил все возможные усилия для того, чтобы Россия стала самостоятельной и суверенной страной, способной принимать независимые ни от чьих интересов решения. Россия без суверенитета существовать не может, добавил президент.

Ельцин обратился к Путину с просьбой беречь Россию, когда покидал свой пост в 1999 году. Как рассказал занимавший в то время должность его советника Валентин Юмашев, это было единственной просьбой, с которой бывший президент России обратился к своему преемнику.

Ельцин ушел в отставку 25 лет назад. Он возглавил страну в 1991 году, а спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик объявил о своей отставке и назначил исполняющим обязанности президента Путина, который тогда занимал кресло премьер-министра.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин допустил предоставление убежища Зеленскому

      Путин завершил прямую линию обращением к россиянам

      Бывшую чиновницу из российского приграничья приговорили к 21 году за содействие терроризму

      Собчак осталась довольна походом на прямую линию Путина

      Названы города с лучшими отелями

      В России объявили в международный розыск американского наемника

      Кадыров высказался об уехавших из России артистах

      Зеленский объяснил отказ от предложения Орбана насчет рождественского перемирия

      Зеленский высказался о возможности транзита российского газа

      Зеленский оценил способность жить при заморозке конфликта с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше