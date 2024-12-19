Путин ответил на вопрос о соблюдении завета Ельцина «беречь Россию»

Путин о завете Ельцина: я не просто уберег Россию, мы отошли от пропасти

Президент Владимир Путин заявил, что он не просто уберег Россию, а помог ей отойти от края пропасти. Так глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, ответил на вопрос о том, выполнил ли он завет бывшего руководителя страны Бориса Ельцина «беречь Россию», сообщил корреспондент «Ленты.ру».

«Да. Я считаю, что не просто уберег [страну]— я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полной тотальной потере суверенитета», — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста «Би-би-си».

Путин подчеркнул, что приложил все возможные усилия для того, чтобы Россия стала самостоятельной и суверенной страной, способной принимать независимые ни от чьих интересов решения. Россия без суверенитета существовать не может, добавил президент.

Ельцин обратился к Путину с просьбой беречь Россию, когда покидал свой пост в 1999 году. Как рассказал занимавший в то время должность его советника Валентин Юмашев, это было единственной просьбой, с которой бывший президент России обратился к своему преемнику.

Ельцин ушел в отставку 25 лет назад. Он возглавил страну в 1991 году, а спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик объявил о своей отставке и назначил исполняющим обязанности президента Путина, который тогда занимал кресло премьер-министра.