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14:36, 19 декабря 2024Бывший СССР

Путин призвал партнеров из дружественных стран готовить мигрантов для отправки в Россию

Путиин: необходимо заниматься вопросами миграции со странами-соседями
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости заниматься вопросами миграции со странами-соседями, прежде всего, с государствами Центральной Азии. Об этом он заявил в ходе программы «Итоги года», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если это неизбежно, то нужно вместе с нашими партнерами в некоторых странах, прежде всего, конечно, речь идет о странах Центральной Азии, работать над тем, чтобы людей к этому (работе в России — прим. "Ленты.ру") готовить», — заявил Путин.

Президент России привел пример развития сетей русских школ в странах для подготовки будущих специалистов. Целью таких заведений Путин обозначил знакомство людей с традициями, культурой и требованиями закона РФ.

Ранее Путин предложил создать центр по работе с мигрантами в России. Он напомнил, что уже было много дискуссий вокруг создания отдельного ведомства по вопросам миграции.

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