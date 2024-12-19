Путин раскрыл мешающее ему быть абсолютно счастливым обстоятельство

Путин заявил, что будет абсолютно счастлив, когда бойцы СВО вернутся домой

Президент России Владимир Путин раскрыл обстоятельство, которое мешает ему быть абсолютно счастливым. Свой комментарий он оставил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он отметил, что будет рад, когда бойцы специальной военной операции (СВО) вернутся домой. Кроме того, глава государства раскрыл, что не может быть доволен, пока демография в РФ не повысится и другие планы не реализуются.

Путин подчеркнул, что в формате блица сложно ответить на вопрос о счастье.

До этого российский лидер поделился, что после начала СВО стал меньше шутить и почти перестал смеяться.

Путин также подчеркнул, что три года боевых действий стали серьезным испытанием для всей России.

Еще раньше президент России рассказал о переломе на поле боя в зоне проведения спецоперации.