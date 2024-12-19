Путин раскрыл мешающее ему быть абсолютно счастливым обстоятельство

Президент России Владимир Путин раскрыл обстоятельство, которое мешает ему быть абсолютно счастливым. Свой комментарий он оставил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».
Он отметил, что будет рад, когда бойцы специальной военной операции (СВО) вернутся домой. Кроме того, глава государства раскрыл, что не может быть доволен, пока демография в РФ не повысится и другие планы не реализуются.
Путин подчеркнул, что в формате блица сложно ответить на вопрос о счастье.
До этого российский лидер поделился, что после начала СВО стал меньше шутить и почти перестал смеяться.
Путин также подчеркнул, что три года боевых действий стали серьезным испытанием для всей России.
Еще раньше президент России рассказал о переломе на поле боя в зоне проведения спецоперации.