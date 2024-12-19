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13:59, 19 декабря 2024Бывший СССР

Путин заявил о заканчивающихся желающих воевать украинцах

Путин: на Украине заканчиваются желающие воевать украинцы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

На Украине заканчиваются желающие воевать украинцы. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Скоро заканчиваются эти украинцы, которые хотят воевать. Там уже, по-моему, скоро не останется тех, кто воевать хочет», — сказал российский лидер.

По его словам, заслуга в этом принадлежит в том числе бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который убедил власти Украины отказаться от переговоров и «воевать до последнего украинца».

Ранее Путин предложил Западу технологическую дуэль в виде эксперимента с ударом «Орешником» по Киеву. Он предложил Западу поставить системы противовоздушной обороны в любом месте, а Россия запустит туда «Орешник».

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