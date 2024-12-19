Путин высказался о действиях Израиля в секторе Газа

Путин: Москва осуждает действия Израиля в секторе Газа

Действия Израиля в секторе Газа достойны только осуждения. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не знаю, какие окончательные цели Израиль преследует в секторе Газа, но это достойно только осуждения», — сказал он.

По словам российского лидера, Москва неоднократно выступала против данной политики израильского государства как на общественном, так и на международном уровне, например, в Совете Безопасности ООН.

Ранее Путин заявил, что Израиль является главным бенефициаром событий в Сирии. Он также выразил надежду, что Израиль когда-нибудь выйдет с сирийской территории.