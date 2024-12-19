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13:50, 19 декабря 2024Наука и техника

Путин высказался о названии «Орешника»

Путин признался, что не знает происхождение названия БРСД «Орешник»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин признался, что не знает происхождение названия баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник». О названии системы президент высказался в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Честно — не знаю», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Считается, что БРСД «Орешник», которую применили в рамках специальной военной операции, получена рядом последовательных упрощений из межконтинентальной ракеты РС-24 «Ярс». Гиперзвуковая ракета преодолела расстояние от точки старта до цели в Днепропетровске за 15 минут. Ракета может развить скорость до 11 чисел Маха.

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Ранее президент Путин заявил, что шансов легко сбить новейшую российскую ракету «Орешник» у противника нет. По его словам, американские противоракеты, которые разместили в Польше, не смогут достать до ракеты.

Также он подчеркнул, что «Орешник» — это современная разработка, а не модификация старой советской системы.

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