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14:34, 19 декабря 2024Бывший СССР

Путин заявил о миллионах украинцев в России

Путин: в России проживают миллионы украинцев
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В России проживают миллионы украинцев. Их численность оценил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мне кажется, что украинцев уже в России проживает… если не столько же, сколько на Украине, то, может быть, даже больше. Я не шучу (…), имея в виду тех людей, которые живут на новых территориях, в Крыму, и тех, которые переехали к нам. Это миллионы людей», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что на Украине заканчиваются граждане, желающие воевать. По его словам, за это несет ответственность в том числе бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Президент России отметил, что британский политик убедил Киев отказаться от переговоров и «воевать до последнего украинца».

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