Путин заявил о сохранении сельской ипотеки под 3 процента

Льготную программу сельской ипотеки под три процента годовых необходимо сохранить. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства назвал данную программу очень важным инструментом в жилищном строительстве. Он отметил, что в прошлом году на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) пришлось около 50 процентов от всего объема введенного в стране жилья. При этом большая часть таких объектов была возведена в сельской местности.

«Эта ипотека тоже не должна иметь никаких лимитов», — подчеркнул Путин. По его словам, на эту цель уйдет несколько десятков миллиардов, что не критично для государственного бюджета.

Президент также заявил, что считает безобразием ситуацию с лимитами по семейной ипотеке, из-за которых многие российские семьи не могут получить кредит на жилье. Он пообещал, что в будущем лимитов не будет.