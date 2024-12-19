Путин показал переданное ему бойцами СВО знамя

Путин показал знамя, переданное бойцами 155-й бригады морпехоты ТОФ

Президент России Владимир Путин показал переданное ему знамя бойцами специальной военной операции (СВО). Глава государства сделал это в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Президент пояснил, что флаг ему передали военные из 155-й бригады морпехоты Тихоокеанского флота.

До этого журналист ТАСС поинтересовался у Путина, как он оценивает ход спецоперации на Украине и стала ли, по его мнению, «ближе победа». Глава государства поделился, что ожидал вопросы подобного рода.

Затем Путин попросил журналистов из зала вынести на пресс-конференцию знамя от участников боевых действий.

«Мы движемся к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале СВО», — объявил он.

Ранее Путин пожелал бойцам СВО возвращения домой. Кроме того, президент заострил внимание на том, что военные возвращают территорию квадратными километрами.