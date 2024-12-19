Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:42, 19 декабря 2024Россия

Путин показал переданное ему бойцами СВО знамя

Путин показал знамя, переданное бойцами 155-й бригады морпехоты ТОФ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин показал переданное ему знамя бойцами специальной военной операции (СВО). Глава государства сделал это в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Президент пояснил, что флаг ему передали военные из 155-й бригады морпехоты Тихоокеанского флота.

До этого журналист ТАСС поинтересовался у Путина, как он оценивает ход спецоперации на Украине и стала ли, по его мнению, «ближе победа». Глава государства поделился, что ожидал вопросы подобного рода.

Затем Путин попросил журналистов из зала вынести на пресс-конференцию знамя от участников боевых действий.

«Мы движемся к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале СВО», — объявил он.

Ранее Путин пожелал бойцам СВО возвращения домой. Кроме того, президент заострил внимание на том, что военные возвращают территорию квадратными километрами.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин ответил на вопрос о сроках освобождения Курской области

      В России задержали заместителя руководителя Государственной инспекции за взятку

      Путин рассказал о собеседниках на Украине

      В Литве рассказали об опустевших складах и неспособности вооружать Киев

      Литва оценила приближение мирных переговоров по Украине

      Мощные раки-богомолы начали захватывать воды Новой Зеландии

      У Путина попросили помочь объяснить про кешбэк бабушке

      Ветеран ФСБ увидел в подрыве генерала Кириллова украинский след

      Путин раскрыл последствия поставки Украине системы ПВО THAAD

      Обвиняемый в махинациях экс-замглавы Минобороны переводил похищенные деньги на счет жены

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше