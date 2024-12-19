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01:11, 19 декабря 2024Россия

Пять детей пострадали при столкновении поездов под Мурманском

Число пострадавших в столкновении поездов под Мурманском выросло до 27 человек
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Число пострадавших в результате столкновения поездов под Мурманском увеличилось до 27 человек, пятеро из них — дети. Об этом сообщает ТАСС.

Двухэтажный поезд Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, столкнулся с грузовым составом вечером 18 декабря. ЧП произошло в районе станции Княжая.

По словам представителя оперативных служб, неисправность грузового состава привела к его столкновению с пассажирским поездом. Грузовой состав с рудой начал самопроизвольное движение и, съехав с горы, врезался в хвостовые вагоны поезда.

Позднее появилось видео с места аварии. На кадрах видны сошедшие с рельсов вагоны обоих составов. Некоторые из них опрокинулись на бок.

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