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02:01, 19 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиянам дали три совета для повышения потенции

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: StockPhotoDirectors / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин дал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» три совета для повышения потенции. Выпуск с рекомендациями медика доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин напомнил, что за мужскую активность отвечает гормон тестостерон. По словам специалиста, на его выработку позитивно влияет интервальное голодание. «Когда человек увеличивает время между последним и первым приемом пищи — между ужином и завтраком человек 10, 12 или 14 часов ничего не ест», — уточнил врач.

Он также призвал россиян добавить в свой рацион продукты, богатые цинком, магнием и омега-3. Реабилитолог объяснил, что вещества полезны для репродуктивной системы и выработки тестостерона.

Наконец, врач порекомендовал включить в жизнь физические нагрузки, но опроверг утверждение о том, что для продукции тестостерона нужно делать изнурительные упражнения. «Выбирать нужно те упражнения, которые вам нравятся и которые в радость», — добавил медик.

Ранее врач Александр Мясников предупредил мужчин, что одна распространенная привычка снижает потенцию. По его словам, такая проблема со здоровьем может появиться из-за сидячего образа жизни.

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