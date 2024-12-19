Россиянам указали на отличительные черты «легкого ковида»

Врач Поздняков: в отличие от ОРВИ, при легком ковиде нет насморка и боли в горле

В отличие от ОРВИ, так называемый «легкий ковид» проходит без насморка и боли в горле, предупредил инфекционист Андрей Поздняков. На характерные черты этого заболевания врач указал изданию Ura.ru.

Поздняков обратил внимание на то, что в последние месяцы россияне часто жалуются на странное ОРВИ, сопровождающееся сильнейшей ломотой в теле, вялостью и головной болью. При этом температура поднимается незначительно (до 37,5 градуса), а такие отличительные симптомы простуды, как насморк и боль в горле, практически всегда отсутствуют.

По мнению Позднякова, происходящее действительно можно назвать «некоей эпидемией», массовой вспышкой заболевания с однотипной симптоматикой, но что именно это за болезнь — пока непонятно.

«Сейчас можно только теоретизировать, какой это возбудитель. Действительно ли это очередная мутация SARS-CoV-2 или это парагрипп, либо это бактериальная инфекция, что сомнительно судя по симптомам», — отметил врач. Он предупредил, что основные симптомы «легкого ковида» длятся в среднем от трех до пяти дней, при этом вялость и сильный упадок сил могут продлиться до нескольких недель.

Ранее врач-пульмонолог, терапевт, кардиолог Владимир Бекетов объяснил причины более тяжелого постковида в этом сезоне. По его мнению, вероятная причина кроется в том, что под конец года люди переутомлены, испытывают сильные нагрузки и страдают от недосыпа.