Lamoda: спрос на премиум-товары у россиян вырос в 2024 году на 49 процентов

Россияне принялись скупать премиум-товары в 2024 году. Соответствующее исследование от Lamoda поступило в распоряжение «Ленты.ру».

По данным ретейлера, спрос на премиум-товары в 2024 году вырос на 49 процентов. Наибольший рост продаж отмечен в сегменте обуви (60 процентов), аксессуаров (54) и одежды (38). В частности, пользователи активно приобретали угги (266), чемоданы (175) и рюкзаки (75). Кроме этого, почти в два раза вырос интерес к товарам для дома премиум-категории.

В то же время самой дорогой покупкой текущего года стала куртка бренда Philipp Plein за 214 917 рублей. Лидером среди премиум-брендов в 2024 году оказался бренд Hugo, за ним в рейтинге — Boss, Karl Lagerfeld, Armani Exchange и Emporio Armani.

При этом среди аксессуаров ведущую роль играют сумки, которые в 2024 году приросли на 63 %. Примечательно, что чаще всего именно сумка является первой покупкой клиента в премиум-разделе, в частности данная тенденция отмечена среди женщин.

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