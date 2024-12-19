Россиянин дважды ударил знакомого мачете в шею и получил шесть лет

Суд дал 6 лет колонии жителю Кузбасса за покушение на убийство знакомого мачете

Суд в Новокузнецке вынес приговор в отношении 23-летнего местного жителя, который в ходе ссоры с ранее знакомым 18-летним юношей дважды ударил его в шею мачете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Кемеровской области — Кузбасса.

По версии следствия, все произошло в апреле. Осужденный, находясь во дворе многоквартирного дома, поссорился со своим знакомым и дважды ударил его мачете. Довести преступный умысел до конца мужчине не позволили находившиеся рядом люди.

Злоумышленника признали виновным в покушении. Он проведет в колонии строгого режима шесть лет.

Ранее полицейские задержали двух братьев, которые напали с мачете на стоматологию в Хабаровске.