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07:42, 19 декабря 2024Россия

Российский губернатор раскрыл подробности перехвата 21 беспилотника ВСУ

Брянский губернатор Богомаз: при перехвате 21 БПЛА ВСУ никто не пострадал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

При попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область с помощью 21 беспилотника никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — сообщил губернатор.

Богомаз назвал действия украинских военных массированной террористической атакой по территории Брянской области. Других данных о ситуации он не привел.

Всего над Россией за ночь 19 декабря сбили 84 беспилотника — силы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в восьми регионах России. 36 дронов сбили над Ростовской областью, 21 — над Брянской, 14 — над Белгородской, 6 — над Воронежской. по 3 — над Курской и Тамбовской областями, 1 — над Краснодарским краем.

ЖЗЛ
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