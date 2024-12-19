Подполковник Дэвис раскритиковал генсека НАТО Рютте после встречи с Зеленским

Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис осудил поведение генерального секретаря НАТО Марка Рютте после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Своим мнением он поделился в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал слова Рютте, заявившего перед началом переговоров, что он рад обсудить дальнейшую поддержку Украины со стороны альянса. «Вы только продлеваете агонию Украины и даете гарантии того, что еще больше украинских мужчин принесут последнюю и окончательную жертву — без всякой выгоды для своей страны», — возмутился Дэвис.

По его словам, подобное поведение со стороны генсека «морально неоправданно». Подполковник также отметил, что игра для Рютте уже завершена и в военном, и в политико-дипломатическом плане.

