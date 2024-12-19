Сенатор Клишас объяснил изменение статьи УК о наказании врачей за ошибки

Клишас: 20 декабря Совфед одобрит декриминализацию статьи 238 УК для врачей

Совфед 20 декабря планирует одобрить закон, выводящий медицинских работников из-под действия статьи 238 Уголовного кодекса («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), рассказал «Ленте.ру» глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он также объяснил суть вносимых в статью изменений.

По словам сенатора, эта статья на данный момент является «устрашающей, но неэффективной дубинкой».

«Процент приговоров по статье 238 УК РФ по отношению к возбужденным уголовным делам в отношении медиков крайне мал — порядка десяти процентов. Можно сказать, что 238 статья для врачей как дубина — устрашающая, но неэффективная», — сказал Клишас.

Он отметил, что статья 238 — единственная «немедицинская» статья Уголовного кодекса, по которой привлекают медиков. «Говоря о "немедицинской" статье я имею ввиду то, что в основном медицинских работников привлекают к уголовной ответственности по статьям 109 и 118 УК (причинение смерти или тяжкого вреда по неосторожности), а также по статьям 123, 124, 128, 233, 235, 293 УК РФ (от преступной халатности до незаконного осуществления медицинской деятельности)», — сказал политик.

Что касается уже возбужденных уголовных дел по изменяемой статье, Клишас отметил, что в Уголовно-процессуальном кодексе имеются инструменты, которые позволяют «обеспечить соблюдение прав потерпевших». Среди них — возврат уголовного дела прокурору, а также переквалификация.

«Если коротко: есть вред здоровью — будет законное наказание виновного лица», — заключил сенатор.

17 декабря Государственная Дума сразу во втором и в третьем чтении приняла поправку в УК, которая запрещает распространение действия статьи 238 Уголовного кодекса на действия медицинских работников при оказании медицинской помощи.

После этого признанные потерпевшими по уголовным делам в отношении врачей обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не подписывать изменения в Уголовный кодекс, снимающие с медицинских работников уголовную ответственность за допущенные при лечении нарушения.