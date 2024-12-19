Собчак помогла иностранному журналисту на прямой линии Путина

Собчак заявила, что пыталась помочь журналисту Симмонсу на прямой линии Путина

Журналистка Ксения Собчак заявила, что во время прямой линии президента России Владимира Путина пыталась помочь иностранному коллеге, у которого плохо работал наушник для перевода. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Собчак отреагировала на публикацию в Telegram-канале «БП online», авторы которой пошутили, что она давала указания британскому журналисту Киру Симмонсу, сидевшему рядом с ней. Она объяснила, что пыталась перевести ему слова Путина.

«Я просто по-английски говорю, (...) переводчика в ухе ему было не слышно. Нас в МГИМО учили помогать иностранцам в столице», — написала Собчак.

Прямая линия Путина, совмещенная с большой итоговой пресс-конференцией, проходит в Москве в Гостином Дворе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к мероприятию была напряженной — последние несколько дней глава государства работал в Кремле и проводил встречи непубличного характера.