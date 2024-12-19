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14:30, 19 декабря 2024Интернет и СМИ

Собчак помогла иностранному журналисту на прямой линии Путина

Собчак заявила, что пыталась помочь журналисту Симмонсу на прямой линии Путина
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак заявила, что во время прямой линии президента России Владимира Путина пыталась помочь иностранному коллеге, у которого плохо работал наушник для перевода. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Собчак отреагировала на публикацию в Telegram-канале «БП online», авторы которой пошутили, что она давала указания британскому журналисту Киру Симмонсу, сидевшему рядом с ней. Она объяснила, что пыталась перевести ему слова Путина.

«Я просто по-английски говорю, (...) переводчика в ухе ему было не слышно. Нас в МГИМО учили помогать иностранцам в столице», — написала Собчак.

Прямая линия Путина, совмещенная с большой итоговой пресс-конференцией, проходит в Москве в Гостином Дворе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к мероприятию была напряженной — последние несколько дней глава государства работал в Кремле и проводил встречи непубличного характера.

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