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08:40, 19 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о попытках Киева укрепить позиции у Кременной в ЛНР

Марочко: Киев пытается укрепить позиции ВСУ у Кременной в ЛНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает дополнительные силы на юго-запад от Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) для укрепления линии обороны. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, в районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка и Белогоровка фиксируется прибытие дополнительных сил украинской армии. Он добавил, что укрепление линии обороны ВСУ связано с активизацией российский подразделений на этом направлении.

Ранее Марочко рассказал о безуспешной попытке ВСУ контратаковать у Макеевки. По его словам, три маневренные группы пытались занять ранее утраченные украинской армией позиции.

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