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19:06, 19 декабря 2024Ценности

Стилистка оценила образ Путина на прямой линии

Стилист Ким: образ Путина на прямой линии говорил о строгости и открытости
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Pool / Reuters

Стилист Ольга Ким оценила образ президента России Владимира Путина на прямой линии. Ее комментарий публикует Life.

Специалистка обратила внимание на бордовый галстук главы страны, который он выбрал для выступления. Так, она отметила, что данный цвет говорит о сдержанности. В то же время эксперт указала на сочетание аксессуара с белой рубашкой и черным костюмом.

«Это очень строгий образ, даже несмотря на то, что галстук с рисунком. Но эта самая незаметная полоска показывает открытость и неотстраненность президента от публики», — заявила эксперт.

Ранее Ксения Собчак также высказалась о нарядах Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в которых они пришли на прямую линию.

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