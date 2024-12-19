Стилистка оценила образ Путина на прямой линии

Стилист Ким: образ Путина на прямой линии говорил о строгости и открытости

Стилист Ольга Ким оценила образ президента России Владимира Путина на прямой линии. Ее комментарий публикует Life.

Специалистка обратила внимание на бордовый галстук главы страны, который он выбрал для выступления. Так, она отметила, что данный цвет говорит о сдержанности. В то же время эксперт указала на сочетание аксессуара с белой рубашкой и черным костюмом.

«Это очень строгий образ, даже несмотря на то, что галстук с рисунком. Но эта самая незаметная полоска показывает открытость и неотстраненность президента от публики», — заявила эксперт.

Ранее Ксения Собчак также высказалась о нарядах Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в которых они пришли на прямую линию.