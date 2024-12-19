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17:38, 19 декабря 2024Экономика

Стоимость включения в ВСМ еще двух городов оценили

Эксперт Иванкин: включение Грозного и Махачкалы увеличит стоимость ВСМ вдвое
Александра Качан (Редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Включение Грозного и Махачкалы в высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва-Адлер увеличит стоимость проекта вдвое. Об этом заявил резидент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин, передает «РИА Новости».

Эксперт объяснил, что Северный Кавказ является горным регионом, поэтому прокладка ВСМ там потребует строительства эстакад и тоннелей. При этом при включении двух городов также вырастут пассажиропоток по всему маршруту и мобильность населения Дагестана и Чечни. Увеличится и протяженность ВСМ — на 90 процентов к проектируемой.

«Стоимость ВСМ с учетом Дагестана и Чечни составит от 8 до 12 триллионов рублей с учетом выкупа земель», — заключил Иванкин.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею включить Грозный и Махачкалу в ВСМ. Он предложил подумать об этом в ходе следующего этапа реализации проекта.

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