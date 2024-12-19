Стоимость включения в ВСМ еще двух городов оценили

Включение Грозного и Махачкалы в высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва-Адлер увеличит стоимость проекта вдвое. Об этом заявил резидент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин, передает «РИА Новости».
Эксперт объяснил, что Северный Кавказ является горным регионом, поэтому прокладка ВСМ там потребует строительства эстакад и тоннелей. При этом при включении двух городов также вырастут пассажиропоток по всему маршруту и мобильность населения Дагестана и Чечни. Увеличится и протяженность ВСМ — на 90 процентов к проектируемой.
«Стоимость ВСМ с учетом Дагестана и Чечни составит от 8 до 12 триллионов рублей с учетом выкупа земель», — заключил Иванкин.
Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею включить Грозный и Махачкалу в ВСМ. Он предложил подумать об этом в ходе следующего этапа реализации проекта.