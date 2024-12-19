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22:11, 19 декабря 2024Спорт

ЦСКА победил «Спартак» в матче КХЛ

ЦСКА победил «Спартак» со счетом 5:4 в овертайме в матче КХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу хозяев. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов, Егор Афанасьев, Виталий Абрамов, Прохор Полтапов и Максим Соркин.

Таким образом, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 51 очко в 36 матчах. ЦСКА располагается на четвертом месте, имея 49 очков в 35 встречах.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург». В финальной серии команда оказалась сильнее ярославского «Локомотива».

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