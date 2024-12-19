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11:39, 19 декабря 2024Спорт

В «Акроне» рассказали о зарплате Дзюбы

Гендиректор «Акрона» Власов: Дзюба получает около 1,5 миллиона рублей в месяц
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал о зарплате нападающего команды Артема Дзюбы. Его слова приводит «Чемпионат».

Власов подтвердил, что Дзюба получает около 1,5 миллиона рублей в месяц. «Мы можем называть его самым высокооплачиваемым игроком команды? В топ-5 входит», — заявил он.

Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре 2024-го. Всего в составе команды 36-летний форвард провел 11 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее Дзюба назвал цели на 2025 год. Он заявил, что хочет побить рекорды Александра Кержакова по количеству голов в профессиональной карьере среди российских футболистов и Дмитрия Лоськова по очкам по системе «гол плюс пас» в чемпионатах России.

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