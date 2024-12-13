Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Фрайбург
Сегодня
22:30 (Мск)
Вольфсбург
Германия — Бундеслига|14-й тур
Эмполи
Сегодня
22:45 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|16-й тур
Тулуза
Сегодня
22:45 (Мск)
Сент-Этьен
Франция — Лига 1|15-й тур
Вальядолид
Сегодня
23:00 (Мск)
Валенсия
Испания — Примера|17-й тур
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ — регулярный чемпионат
14:48, 13 декабря 2024Спорт

Дзюба назвал цели на 2025 год

Артем Дзюба хочет побить рекорды Лоськова и Кержакова в 2025 году
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба назвал цели на 2025 год. Его слова приводит Sport24.

«Напрямую сохраниться с "Акроном" в РПЛ и забраться как можно выше в таблице. Также побить рекорды Александра Кержакова и Дмитрия Лоськова», — заявил Дзюба. Футболист добавил, что хотел бы избежать травм.

На данный момент Дзюба на один мяч отстает от Кержакова по количеству голов в профессиональной карьере среди российских футболистов (232 мяча против 233). Кроме того, у игроков по 30 голов за национальную команду, что тоже является рекордом. От Лоськова Дзюба отстает на пять очков по системе «гол плюс пас» в чемпионатах России (261 против 266 очков).

Ранее Дзюба назвал самое счастливое событие в 2024 году. По его мнению, это отсутствие у него поражений от «Зенита».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Дрон-разведчик пытался снять важный промышленный объект в Ленобласти. Его могли запустить с территории страны НАТО

      В бундестаге призвали отправить немецкие войска на Украину

      Стали известны итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА

      Родителей напавшего с ножом на учеников российской школы выдворят из России

      Россиянам назвали невыгодный срок ипотеки

      Мужчина похудел на 20 килограммов за четыре месяца без походов в спортзал

      Украина попыталась ударить по Крыму

      Медведев раскрыл способ управления Украиной Западом

      Сбер помог в документальном расследовании Okko про мошенников

      11-летнюю российскую школьницу нашли повисшей на канате в квартире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше