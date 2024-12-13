Артем Дзюба хочет побить рекорды Лоськова и Кержакова в 2025 году

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба назвал цели на 2025 год. Его слова приводит Sport24.

«Напрямую сохраниться с "Акроном" в РПЛ и забраться как можно выше в таблице. Также побить рекорды Александра Кержакова и Дмитрия Лоськова», — заявил Дзюба. Футболист добавил, что хотел бы избежать травм.

На данный момент Дзюба на один мяч отстает от Кержакова по количеству голов в профессиональной карьере среди российских футболистов (232 мяча против 233). Кроме того, у игроков по 30 голов за национальную команду, что тоже является рекордом. От Лоськова Дзюба отстает на пять очков по системе «гол плюс пас» в чемпионатах России (261 против 266 очков).

Ранее Дзюба назвал самое счастливое событие в 2024 году. По его мнению, это отсутствие у него поражений от «Зенита».