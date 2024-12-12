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19:29, 12 декабря 2024Спорт

Дзюба назвал самое счастливое событие года

Дзюба назвал самым счастливым событием года отсутствие поражений от «Зенита»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Нападающий тольяттинского Акрона «Артем Дзюба» назвал самое счастливое событие 2024 года. Об этом сообщает Sport24.

По словам форварда, это отсутствие поражений от петербургского «Зенита». «Две победы с «Локомотивом» и победа с «Акроном». Первую игру с «Акроном» против «Зенита» я не доиграл из-за травмы — счет был 0:0. А в Кубке я не участвовал», — заявил Дзюба.

Он также назвал главное разочарование года. «Отношение отдельных людей из "Локо"», — отметил игрок.

Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре этого года. Он провел 10 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.

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