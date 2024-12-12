Дзюба назвал самое счастливое событие года

Нападающий тольяттинского Акрона «Артем Дзюба» назвал самое счастливое событие 2024 года. Об этом сообщает Sport24.
По словам форварда, это отсутствие поражений от петербургского «Зенита». «Две победы с «Локомотивом» и победа с «Акроном». Первую игру с «Акроном» против «Зенита» я не доиграл из-за травмы — счет был 0:0. А в Кубке я не участвовал», — заявил Дзюба.
Он также назвал главное разочарование года. «Отношение отдельных людей из "Локо"», — отметил игрок.
Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре этого года. Он провел 10 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.